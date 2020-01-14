Теракт під Волновахою: Прокуратура скерувала до суду обвинувальний акт

Прокуратура направила до суду обвинувальний акт щодо громадянина, який, за версію слідства, вчинив теракт під Волновахою, де загинули 12 осіб.

Про це повідомляє пресслужба Офісу генерального прокурора.

"За версією слідства, терористичний акт вчинили члени незаконного збройного формування так званого "реактивного дивізіону "Ангели аду" 5-ої окремої мотострілецької бригади 1-го армійського корпусу "ДНР" під керівництвом "командира-куратора" 5-ої окремої мотострілецької бригади 1 АК "ДНР" полковника збройних сил РФ громадянина цієї держави", - йдеться у повідомленні.

Обвинувальний акт щодо громадянина України направили для розгляду за спеціальною процедурою.

Досудове розслідування щодо іншого виконавця, громадянина Росії, зупинено у зв’язку з розшуком підозрюваного. Суд виніс ухвалу, якою надав дозвіл на його затримання та доставлення до суду для застосування до нього запобіжного заходу.

Як повідомлялося, 13 січня 2015 року поблизу міста Волноваха Донецької області було скоєно теракт.

О 14 годині 25 хвилин по пункту контролю, на якому проходив перевірку автобус Златоустівка-Донецьк із 40 мирними жителями, терористи випустили 88 некерованих снарядів з реактивних артилерійських систем БМ-21 "Град". Один із цих снарядів, запущених з окупованої території, вибухнув за 12 метрів від автобуса.