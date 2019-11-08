Прокуратура АР Крим заявляє, що їхні матеріали використовує суд у Гаазі

Частина матеріалів прокуратури АР Крим, що підтверджують порушення прав громадян в окупованому Криму, використовуються в Міжнародному суді ООН.

Про це повідомляє пресслужба прокуратури Автономної Республіки Крим у Facebook.

«У наших кримінальних провадженнях зафіксовані численні докази злочинів окупаційного режиму. Незважаючи на відсутність фактичного доступу до окупованої Росією території, вживаються всі можливі заходи для встановлення обставин вчинення злочинів та причетних осіб», - сказав прокурор АР Крим Ігор Поночовний

У прокуратурі АР Крим нагадали, що Міжнародний суд ООН сьогодні визнав, що він має юрисдикцію у справі України проти Російської Федерації.

"Справа стосується, зокрема, протиправної діяльності окупаційної влади РФ, що має місце в АР Крим та м. Севастополі. На окупованому півострові відбуваються умисні вбивства, викрадення, катування, переслідування, сотні незаконних обшуків та затримань українських громадян за расовими, релігійними та політичними ознаками", - додали у пресслужбі.

Як зазначається, прокуратура автономії і надалі готова співпрацювати з Міністерством закордонних справ України та іншими центральними органами виконавчої влади для захисту порушених державою-окупантом прав громадян та для забезпечення інтересів України усіма можливими законними способами, зокрема і на міжнародних майданчиках.

Як повідомляв Укрінформ, Міжнародний суд ООН 8 листопада визнав свою юрисдикцію у справі щодо порушення Росією двох конвенцій – про боротьбу з фінансуванням тероризму та про заборону всіх форм расової дискримінації. Суд також наголосив, що Україною були дотримані всі процесуальні досудові процедури. Це рішення означає, що Міжнародний суд ООН може перейти до розгляду справи по суті.

Україна 16 січня 2017 року подала до Міжнародного суду ООН позов проти Росії щодо порушення Конвенції про заборону фінансування тероризму та Конвенції про заборону расової дискримінації.

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Звинувачення, висунуті Росії, включають: надання зброї та інших видів допомоги незаконним збройним формуванням; збиття літака “Малайзійських авіаліній” рейсу MH17; обстріли житлових районів Маріуполя та Краматорська; знищення цивільного пасажирського автобуса неподалік Волновахи; вибух під час мирного зібрання в Харкові; дискримінацію щодо української та кримськотатарської громад; заборону діяльності Меджлісу кримськотатарського народу; хвилі зникнень, вбивства, самовільні обшуки, затримання; обмеження на викладання української й кримськотатарської мов.