США в ОБСЄ: Росія нагадала мешканцям Золотого, як легко вона може повернути насильство

Наступ підтримуваних Росією бойовиків поблизу Золотого 18 лютого вкотре нагадав мешканцям цього населеного пункту, як легко Москва може повернути насильство до рівня 2015 року.

Про це заявив повірений у справах місії США при ОБСЄ Гаррі Кеміан під час засідання Постійної ради ОБСЄ у Відні, повідомляє власний кореспондент Укрінформу.

"Від часу нашої останньої зустрічі ситуація в Україні знову набрала тривожних обертів. 18 лютого сили, які підтримуються Росією, здійснили наступ із застосуванням важкої зброї, забороненої Мінськими домовленостями поблизу ділянки розведення у Золотому. Спеціальна моніторингова місія зафіксувала кілька тисяч вибухів того дня, загинув 22-річний солдат Збройних Сил України, ще декілька отримали поранення. А мешканці Золотого знову отримали нагадування, як легко Росія може повернути рівень насильства, якого вони зазнавали у 2015 році", - заявив Кеміан.

Американський дипломат нагадав, що наступ почався у п'яті роковини захоплення керованими Росією формуваннями міста Дебальцеве. Це сталося через декілька днів після підписання чергової Мінської угоди, відомої як "Пакет заходів".

Як повідомляв Укрінформ, уранці 18 лютого збройні формування Російської Федерації атакували позиції підрозділів Об’єднаних сил поблизу населених пунктів Новотошківське, Оріхове, Кримське, Хутір Вільний, Попасна. Унаслідок один український військовий загинув, п'ятеро дістали поранення.