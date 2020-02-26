Силовий шлях до миру на Донбасі підтримують 20% українців

Встановлення миру на Донбасі силовим шляхом (відновлення військовою силою контролю України над територіями "ДНР" і "ЛНР") підтримують лише 20% українців, проти цього виступають 56% громадян.

Такими є результати дослідження "Громадська думка про ситуацію на Донбасі та шляхи відновлення суверенітету України над окупованими територіями (лютий 2020 р.)", проведеного соціологічною службою Центру Разумкова.

"Встановлення миру на Донбасі силовим шляхом (відновлення військовою силою контролю України над територіями "ДНР" і "ЛНР") підтримують лише 20% громадян (проти цього виступають 56%). Разом з тим, лише 13% підтримали б відокремлення територій, зайнятих "ДНР" і "ЛНР", від України (не підтримують — 65,5%), лише 10% підтримали б визнання Криму російською територією в обмін на звільнення Донбасу (не підтримують — 70%)", - йдеться у повідомленні.

При цьому більшість респондентів (62%) виступають проти надання і закріплення в Конституції "особливого статусу" окремих територій Донецької та Луганської областей (підтримують це лише 21% опитаних). Ще менш популярною є ідея введення в Україні федеративного устрою (68% її не підтримують, підтримують — 11%).

Також переважно відкидаються громадською думкою такі компроміси задля досягнення миру на Донбасі: амністія всім тим, хто брав участь у бойових діях на Донбасі (не підтримують 63%, підтримують — 14,5%), відмова від євроінтеграції, вихід з Угоди про асоціацію з ЄС (не підтримують 60%, підтримують — 20%), надання російській мові статусу другої державної (не підтримують 54%, підтримують — 31%), відмова від перспективи членства в НАТО, закріплення в Конституції нейтрального статусу України (не підтримують 54%, підтримують — 26%).

48% опитаних не підтримують налагодження торгово-економічних, фінансових контактів з "ДНР" і "ЛНР" (підтримують — 35%).

Разом з тим, відносна більшість (41%) не підтримують ідею припинення фінансування територій, зайнятих "ДНР" і "ЛНР" (виплату пенсій, зарплат тощо), підтримують — 36%.

Суперечливою є громадська думка стосовно започаткування офіційних переговорів української влади з нинішнім керівництвом "ДНР" і "ЛНР" — частка тих, хто підтримує цю ідею (41%), статистично значуще не відрізняється від частки тих, хто її не підтримує (40%).

Дослідження проведене соціологічною службою Центру Разумкова з 13 по 17 лютого 2020 року. Було опитано 2018 респондентів віком від 18 років у всіх регіонах України, за винятком Криму та окупованих територій Донецької і Луганської областей за вибіркою, що репрезентує доросле населення країни за основними соціально-демографічними показниками. Вибірка опитування будувалася як багатоступенева, випадкова із квотним відбором респондентів на останньому етапі. Теоретична похибка вибірки (без врахування дизайн-ефекту) не перевищує 2,3% з імовірністю 0,95.