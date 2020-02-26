Донбас і Крим: у Мін'юсті розповіли про справи України в ЄСПЛ

Україна є відповідачем у 8 тисячах справ, які розглядає Європейський суд з прав людини, і близько 6 тисяч із цих справ пов'язані з Кримом і Донбасом.

Про це під час свого виступу на київському форумі Age of Crimea, присвяченому Дню кримського опору російській окупації, сказав заступник міністра юстиції України Іван Ліщина, повідомляє кореспондент Укрінформу.

“Щодо ЄСПЛ. Власне, у будь-якої держави є три ролі, які вона може грати у ЄСПЛ. Вона може бути відповідачем, і наразі у 8 тисячах справ, зареєстрованих на сьогодні, Україна є відповідачем. З них близько 6 тисяч справ пов'язані з Кримом і Донбасом”, - поінформував Ліщина.

За його словами, також країна може бути третьою особою у справі, і наразі є кілька справ, - не кримських, а донбаських, - де відповідачем призначено тільки РФ, а Україна увійшла у ці справи як третя особа і подає інформацію на користь заявника.

“Держава також може бути позивачем по міждержавних заявах. Таких заяв на сьогодні є 5. Із них 3 мають те чи інше відношення власне до Криму. Це - велика “кримська справа”, яка була подана ще в 2014 році. Вона охоплює всі порушення прав людини, передусім вона зосереджена — була і є — на тих порушеннях, які відбувалися безпосередньо у процесі окупації. Але ми також подаємо відповідну інформацію про нові систематичні порушення, які відбуваються у Криму після окупації”, - уточнив Ліщина.

Другою справою, за словами заступника міністра, є справа політв'язнів, і вона ширша за власне кримських політв'язнів, але ця справа охоплює також і політв'язнів, які перебували чи перебувають наразі в Криму.

“І третя справа — це справа моряків, які були захоплені РФ у Керченській протоці. Там теж є елементи, пов'язані з Кримом, - у тому сенсі, що Україна серед своїх вимог заявляє, що захоплення було незаконним, бо власне відбувалося у територіальних водах України”,- додав він.

Ліщина відзначив, що є ще дві справи, в яких Україна виступає позивачем, пов'язані з Донбасом.

Це велика донбаська справа та інша справа - щодо дітей, яких вивозили з Донбасу на територію РФ, але згодом повернули, після того, як власне була подана ця заява по дітях до ЄСПЛ, уточнив він.