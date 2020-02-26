44% українців вважають, що на Донбасі - війна між Україною та РФ

Оцінюючи ситуацію на Донбасі, 44% українців вважають, що на сході України відбувається війна між Україною і Росією.

Такими є результати дослідження "Громадська думка про ситуацію на Донбасі та шляхи відновлення суверенітету України над окупованими територіями (лютий 2020 р.)", проведеного соціологічною службою Центру Разумкова.

"44% респондентів, оцінюючи ситуацію на Донбасі, вважають, що на сході України відбувається війна між Україною і Росією; ще 19% — що там відбувається сепаратистський заколот, підтриманий Росією; 14% поділяють думку, що на сході України відбувається громадянська війна - конфлікт між проукраїнськи і проросійськи налаштованими громадянами України; 10% — війна між Росією і США і 6% — що на сході України відбувається боротьба за незалежність Донецької та Луганської народних республік", - йдеться повідомленні.

Дослідження проведене соціологічною службою Центру Разумкова з 13 по 17 лютого 2020 року. Було опитано 2018 респондентів віком від 18 років у всіх регіонах України, за винятком Криму та окупованих територій Донецької і Луганської областей за вибіркою, що репрезентує доросле населення країни за основними соціально-демографічними показниками. Вибірка опитування будувалася як багатоступенева, випадкова із квотним відбором респондентів на останньому етапі. Теоретична похибка вибірки (без врахування дизайн-ефекту) не перевищує 2,3% з імовірністю 0,95.