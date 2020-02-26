Аваков прокоментував заяви "відставного шовініста" Суркова про Україну

Україна живе незалежно від уявлення про неї колишнього помічника президента РФ Владислава Суркова.

Про це написав у Twitter міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков, коментуючи заяви Суркова в оприлюдненому сьогодні смс-інтерв'ю.

"Сурков - зі своїми перлами про Україну - виглядає як закомплексований "стратег", що думає про себе більше, ніж варто - як та шавка, що намагається гавкати на слона, відчуваючи в цьому свою велич. Не галасуйте, пане. Україна живе незалежно від уявлення про неї відставного шовініста", - зазначив Аваков.

Раніше в смс-інтерв'ю Сурков заявив: "України немає. Є українство. Тобто, специфічний розлад думок. Дивним чином доведене до крайніх ступенів захоплення етнографією. Таке криваве краєзнавство. Сумбур замість держави. Борщ, Бандера, бандура є. А нації немає. Брошура «Самостійна Україна» є, а України немає".

Крім того, експомічник президента РФ заявив, що "примушування силою до братських відносин - єдиний метод, що історично довів ефективність на українському напрямку".

Як повідомлялося, 18 лютого президент РФ підписав указ про звільнення Владислава Суркова з посади помічника президента.

Інформація про те, що помічник президента РФ Владислав Сурков залишив державну службу, з'явилася в російських ЗМІ ще 25 січня. Сурков, зокрема, відповідав за формування політики РФ щодо України. Чиновника також називали «архітектором» війни на Донбасі і головним ідеологом створення терористичних утворень «ДНР» і «ЛНР» на Сході України.

За словами директора російського Центру політичної кон'юнктури Олексія Чеснакова, Сурков вирішив піти з держслужби у зв'язку зі «зміною курсу на українському напрямі».