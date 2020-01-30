Росія перекидає на Донбас снайперські пари — розвідка

Із Росії через неконтрольований кордон на Донбас прибувають снайперські пари.

Про це під час брифінгу повідомив речник Міноборони Максим Праута.

"За інформацією Головного управління розвідки Міністерства оборони України, командування російсько-окупаційних військ продовжує активно застосовувати снайперів на передових позиціях з’єднань і частин 1 (Донецьк) та 2 (Луганськ) АК ЗС РФ. Йдеться про Авдіївський, Бахмутський, Торецький, Сєверодонецький, Попаснянський та Маріупольський напрямки. Таким чином противник намагається деморалізувати особовий склад підрозділів Об’єднаних сил, завдати втрат і спровокувати вогонь у відповідь", - зазначив речник.

За словами Праути, російсько-окупаційне командування залучає додаткові снайперські пари, які не належать до штатних підрозділів 1, 2 АК та прибувають на тимчасово окуповану територію у Донецькій та Луганській областях з території Росії через неконтрольовані Україною ділянки кордону.

Як повідомляв Укрінформ, на Донбас з навчальних центрів Південного військового округу ЗС РФ повертаються снайпери після проходження курсів. Сформовані з них групи видають себе за мирних жителів та переміщуються на цивільних авто.