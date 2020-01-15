Росія посилює передові позиції на Донбасі снайперами - розвідка

На Донбас з навчальних центрів Південного військового округу ЗС РФ повертають снайпери після проходження курсів і сформовані з них групи видають себе за мирних жителів та переміщуються на цивільних авто.

Про це під час брифінгу повідомив речник Міноборони Дмитро Гуцуляк з посиланням на інформацію Головного управління розвідки Міноборони.

"Командування російських окупаційних військ посилює передові позиції підрозділів 1 (Донецьк) та 2 (Луганськ) АК найманцями, які з початку ц. р. повертаються після закінчення курсів снайперів у навчальних центрах Південного військового округу ЗС РФ. З числа зазначених осіб окупанти формують мобільні снайперські групи, які при виконанні завдань переміщуються вздовж лінії розмежування на цивільних легкових автомобілях, видаючи себе за мирних жителів", - повідомив речник.

За його словами, у такий спосіб противник намагається продовжувати приховано завдавати втрат особовому складу підрозділів ОС і не допустити стабілізації обстановки на лінії розмежування.