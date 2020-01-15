На Донбасі загинув боєць ЗСУ: окупанти гатять з артилерії 152 мм калібру
Про це повідомляє пресцентр штабу ООС.
"Противник обстріляв наші позиції із заборонених Мінськими домовленостями артилерійських систем калібру 152 мм, мінометів калібру 120 мм та 82 мм, а також гранатометів різних систем, БПЛА, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї. Окрім цього, була присутня снайперська активність", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що п'ять обстрілів було зафіксовано в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід", а саме: неподалік населеного пункту Піски – з гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів; поблизу Василівки – з великокаліберного кулемету; два рази поруч з населеним пунктом Павлопіль – з БПЛА противник скинув 6 гранатометних пострілів ВОГ-17 калібру 30 мм; поруч з Авдіївкою – зі снайперської гвинтівки.
Крім того, чотири обстріли противник здійснив в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ", а саме: поблизу Світлодарська – з міномету калібру 82 мм ворог випустив 2 міни; два рази неподалік населеного пункту Оріхове – з артилерії калібру 152 мм – 6 снарядів, 120-мм міномету – 27 мін; поруч з Новотошківським – з міномету калібру 120 мм – 14 мін та автоматичних станкових гранатометів.
"Сьогодні, 15 січня, внаслідок ворожих обстрілів один військовослужбовець Об'єднаних сил загинув", - інформує пресцентр.
Фото: ООС