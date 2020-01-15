На Донбасі загинув боєць ЗСУ: окупанти гатять з артилерії 152 мм калібру

Збройні формування Російської Федерації у середу 9 разів порушили режим припинення вогню, загинув український військовий.

Про це повідомляє пресцентр штабу ООС.

"Противник обстріляв наші позиції із заборонених Мінськими домовленостями артилерійських систем калібру 152 мм, мінометів калібру 120 мм та 82 мм, а також гранатометів різних систем, БПЛА, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї. Окрім цього, була присутня снайперська активність", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що п'ять обстрілів було зафіксовано в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід", а саме: неподалік населеного пункту Піски – з гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів; поблизу Василівки – з великокаліберного кулемету; два рази поруч з населеним пунктом Павлопіль – з БПЛА противник скинув 6 гранатометних пострілів ВОГ-17 калібру 30 мм; поруч з Авдіївкою – зі снайперської гвинтівки.

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Крім того, чотири обстріли противник здійснив в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ", а саме: поблизу Світлодарська – з міномету калібру 82 мм ворог випустив 2 міни; два рази неподалік населеного пункту Оріхове – з артилерії калібру 152 мм – 6 снарядів, 120-мм міномету – 27 мін; поруч з Новотошківським – з міномету калібру 120 мм – 14 мін та автоматичних станкових гранатометів.

"Сьогодні, 15 січня, внаслідок ворожих обстрілів один військовослужбовець Об'єднаних сил загинув", - інформує пресцентр.

Фото: ООС