Окупанти обстріляли позиції ОС поблизу трьох населених пунктів

Російські окупаційні війська від початку доби обстріляли позиції Об'єднаних сил поблизу населених пунктів Світлодарськ, Піски та Василівка.

Про це під час брифінгу повідомив речник Міноборони Дмитро Гуцуляк.

“Станом на 12.00, за наявною на цей час інформацією, ворог загалом здійснив 3 прицільні обстріли наших позицій. В тому числі, один раз з міномету 82-го калібру. Близько 02.00 ночі з напрямку від н.п. Лозове окупанти випустили дві міни по нашим оборонцям Світлодарська. Після 11.00 ворог протягом пів години вів вогонь з гранатометів різних систем та стрілецького озброєння по нашим позиціям поблизу н.п. Піски”, - повідомив речник.

Крім того, за словами Гуцуляка, після 11.40 окупанти вели обстріл з великокаліберних кулеметів по захисникам Василівки.

Від початку доби бойових втрат внаслідок ворожого вогню на Донбасі немає.