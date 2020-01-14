Окупанти вісім разів обстріляли позиції ЗСУ, поранені двоє бійців

Станом на 18.00 вівторка, 14 січня, російські окупаційні війська 8 разів обстріляли позиції Об'єднаних сил на Донбасі, з української сторони двоє поранених.

Про це повідомляє пресцентр штабу ОС у Facebook.

"Упродовж поточної доби збройні формування Російської Федерації 8 разів порушили режим припинення вогню. Противник обстріляв наші позиції із заборонених Мінськими домовленостями 122-мм артилерійських систем, мінометів калібру 120 мм та 82 мм, а також гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї", - зазначається у повідомленні.

Три обстріли були зафіксовані в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід", а саме: неподалік Новотроїцького та Мар'їнки – зі стрілецької зброї; поблизу населеного пункту Невельське – з великокаліберних кулеметів.

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П’ять обстрілів противник здійснив у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ", а саме: поруч з Луганським – зі станкових протитанкових гранатометів;

тричі в районі населеного пункту Оріхове – з артилерійських систем 122 калібру – 8 снарядів, з мінометів калібру 120 мм - 28 мін, з 82-мм міномету – 8 мін, а також застосував автоматичні гранатомети; поблизу Кримського – з міномета калібру 82 мм – 8 мін та з великокаліберних кулеметів.

Внаслідок ворожих обстрілів два військовослужбовці Об'єднаних сил отримали поранення.

Фото: ООС