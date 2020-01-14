Окупанти обстріляли українських захисників зі 120 мм гранатометів

Російсько-окупаційні війська обстріляли позиції українських захисників зі станкових протитанкових гранатометів поблизу Луганського та Оріхового. У ЗСУ втрат немає.

'Про це на брифінгу повідомив речник Міноборони Максим Праута.

“Щодо обстановки від початку поточної доби до 12.30. Після 10-ї ранку російсько-окупаційні війська двічі відкривали вогонь на Луганському напрямку. Так, зі станкових протитанкових гранатометів противник упродовж 20 хвилин обстрілював опорні пункти підрозділів Об’єднаних сил поблизу Луганського”, - повідомив Праута.

Крім того, за словами речника, по позиціях українських захисників, обладнаних біля Оріхового, окупанти випустили 18 мін 120-го калібру та вели вогонь з автоматичних станкових гранатометів. Зважаючи на тривалість і потужність обстрілу, українські воїни були змушені придушити ворожу активність вогнем зі штатного піхотного озброєння.

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За наявною інформацією, втрат внаслідок обстрілів з нашого боку немає.