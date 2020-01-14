Окупанти випустили 30 мін по позиціях ЗСУ під Оріховим

Окупанти випустили 30 мін по позиціях ЗСУ під Оріховим

Укрінформ
Збройні формування Російської Федерації за минулу добу шість разів порушили режим припинення вогню на Донбасі.

Про це повідомляє у Фейсбуці пресцентр штабу ООС,

"Противник обстріляв наші позиції із заборонених Мінськими домовленостями мінометів калібру 120 мм та 82 мм, а також гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї", - йдеться у повідомленні.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" противник здійснив один обстріл по позиціях українських захисників поруч і Василівкою, де застосував стрілецьку зброю.

П'ять обстрілів було зафіксовані у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ", а саме: неподалік населених пунктів Зайцеве та Луганське – зі станкових протитанкових гранатометів та великокаліберних кулеметів; біля Оріхового – зі 120-мм мінометів противник випустив 20 мін та мінометів калібру 82 мм - 10 мін, а також автоматичних станкових гранатометів; поблизу Новотошківського – з мінометів калібру 120 мм та 82мм - по 3 міни; неподалік Новолуганського – з ручних протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

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За минулу добу, 13 січня, у результаті ворожих обстрілів втрат серед військовослужбовців Об'єднаних сил не було.

Від початку цієї доби російські окупаційні війська вогневої активності не проявляли.

За поточну добу втрат з боку Об'єднаних сил немає.

Фото: ООС

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