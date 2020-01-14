Окупанти випустили 30 мін по позиціях ЗСУ під Оріховим

Збройні формування Російської Федерації за минулу добу шість разів порушили режим припинення вогню на Донбасі.

Про це повідомляє у Фейсбуці пресцентр штабу ООС,

"Противник обстріляв наші позиції із заборонених Мінськими домовленостями мінометів калібру 120 мм та 82 мм, а також гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї", - йдеться у повідомленні.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" противник здійснив один обстріл по позиціях українських захисників поруч і Василівкою, де застосував стрілецьку зброю.

П'ять обстрілів було зафіксовані у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ", а саме: неподалік населених пунктів Зайцеве та Луганське – зі станкових протитанкових гранатометів та великокаліберних кулеметів; біля Оріхового – зі 120-мм мінометів противник випустив 20 мін та мінометів калібру 82 мм - 10 мін, а також автоматичних станкових гранатометів; поблизу Новотошківського – з мінометів калібру 120 мм та 82мм - по 3 міни; неподалік Новолуганського – з ручних протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

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За минулу добу, 13 січня, у результаті ворожих обстрілів втрат серед військовослужбовців Об'єднаних сил не було.

Від початку цієї доби російські окупаційні війська вогневої активності не проявляли.

За поточну добу втрат з боку Об'єднаних сил немає.

Фото: ООС