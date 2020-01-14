На Донбас відправили двадцять тонн гуманітарки

На Донбас передали чергову партію гуманітарного вантажу вартістю майже 800 тисяч гривень.

Про це повідомляє пресслужба штабу Операції об'єднаних сил.

Понад 20 тонн будівельних матеріалів передано військово-цивільним адміністраціям міст Красногорівка та Мар'їнка, комунальним лікувально-профілактичним закладам "Мар'їнська центральна районна лікарня" та "Центр первинної медико-санітарної допомоги Мар'їнської районної ради.

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Повідомляється, що практично 5000 кв. м бельгійського покрівельного руберойду піде на перекриття та ремонт дахів лікарень, а також приватних будинків, які були пошкоджені в результаті обстрілу.

"Проєкт «Допомога Схід» є вкрай затребуваним на сьогодні, насамперед в населених пунктах, які розмішені безпосередньо поблизу лінії зіткнення. Тому ця гуманітарна ініціатива буде й надалі розвиватися та продовжуватися. Найближчим часом відбудеться передача чергової гуманітарної допомоги медичного призначення до територіального медичного об’єднання Станиці Луганської, Світлодарської міської лікарні та обласного центру травматології у м. Лиман", - повідомив генерал-лейтенант Сергій Наєв.

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Нагадаємо: всього з початку роботи стратегічної гуманітарної ініціативи «Допомога Схід» на Донбас було доставлено 65 тонн цільової благодійної допомоги переважно медичного призначення на суму понад 15 мільйонів гривень.