На Донбас відправили двадцять тонн гуманітарки

На Донбас відправили двадцять тонн гуманітарки

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Укрінформ
На Донбас передали чергову партію гуманітарного вантажу вартістю майже 800 тисяч гривень.

Про це повідомляє пресслужба штабу Операції об'єднаних сил.

Понад 20 тонн будівельних матеріалів передано військово-цивільним адміністраціям міст Красногорівка та Мар'їнка, комунальним лікувально-профілактичним закладам "Мар'їнська центральна районна лікарня" та "Центр первинної медико-санітарної допомоги Мар'їнської районної ради.

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Повідомляється, що практично 5000 кв. м бельгійського покрівельного руберойду піде на перекриття та ремонт дахів лікарень, а також приватних будинків, які були пошкоджені в результаті обстрілу.

"Проєкт «Допомога Схід» є вкрай затребуваним на сьогодні, насамперед в населених пунктах, які розмішені безпосередньо поблизу лінії зіткнення. Тому ця гуманітарна ініціатива буде й надалі розвиватися та продовжуватися. Найближчим часом відбудеться передача чергової гуманітарної допомоги медичного призначення до територіального медичного об’єднання Станиці Луганської, Світлодарської міської лікарні та обласного центру травматології у м. Лиман", - повідомив генерал-лейтенант Сергій Наєв.

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Нагадаємо: всього з початку роботи стратегічної гуманітарної ініціативи «Допомога Схід» на Донбас було доставлено 65 тонн цільової благодійної допомоги переважно медичного призначення на суму понад 15 мільйонів гривень.

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