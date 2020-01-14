На Донбас відправили двадцять тонн гуманітарки
Про це повідомляє пресслужба штабу Операції об'єднаних сил.
Понад 20 тонн будівельних матеріалів передано військово-цивільним адміністраціям міст Красногорівка та Мар'їнка, комунальним лікувально-профілактичним закладам "Мар'їнська центральна районна лікарня" та "Центр первинної медико-санітарної допомоги Мар'їнської районної ради.
Повідомляється, що практично 5000 кв. м бельгійського покрівельного руберойду піде на перекриття та ремонт дахів лікарень, а також приватних будинків, які були пошкоджені в результаті обстрілу.
"Проєкт «Допомога Схід» є вкрай затребуваним на сьогодні, насамперед в населених пунктах, які розмішені безпосередньо поблизу лінії зіткнення. Тому ця гуманітарна ініціатива буде й надалі розвиватися та продовжуватися. Найближчим часом відбудеться передача чергової гуманітарної допомоги медичного призначення до територіального медичного об’єднання Станиці Луганської, Світлодарської міської лікарні та обласного центру травматології у м. Лиман", - повідомив генерал-лейтенант Сергій Наєв.
Нагадаємо: всього з початку роботи стратегічної гуманітарної ініціативи «Допомога Схід» на Донбас було доставлено 65 тонн цільової благодійної допомоги переважно медичного призначення на суму понад 15 мільйонів гривень.