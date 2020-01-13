Чотири країни передали гуманітарний вантаж для мешканців Донбасу

Латвія, Естонія, Швеція та Фінляндія передали гуманітарний вантаж для мешканців Донбасу, в тому числі медобладнання для лікарень.

Про це 13 січня повідомили в Департаменті інформаційної та внутрішньої політики Донецької облдержадміністрації.

"Сьогодні у Краматорську відбулась урочиста церемонія передачі гуманітарного вантажу від волонтерських організацій Латвії, Естонії, Швеції та Фінляндії для населення Донецької та Луганської областей", - йдеться у повідомленні.

Цей захід проходив за участю Падзвичайного і Повноважного Посла Латвійської Республіки в Україні Юріса Пойканс; посла Естонії Каімо Кууска, посла Республіки Польщі в Україні Бартоша Ціхоцького, головного капелана Національних збройних сил Латвійської Республіки Елмарса Плявіньша; представників військових об’єднаних сил.

Зазначено, що гуманітарна допомога містить різноманітний одяг для дорослих і дітей (літній та зимовий), взуття, текстиль (штори, простирадла, ковдри), постільну білизну. Окремий вантаж призначений для комунального некомерційного підприємства "Слов’янська центральна районна лікарня" - це медичний перев’язувальний матеріал (бинти, марля, вата), медичний одяг та медичне обладнання (функціональні ліжка в кількості 30 одиниць, електрокоагулятор, лапароскопічна стійка та обладнання для малоінвазійної допомоги, інше обладнання для стерилізації).

Речі збирали неурядові організації, Міністерство оборони, Збройні сили, підприємства та громадяни Латвії, а також волонтерські організації Естонії, Швеції та Фінляндії. Доправлення вантажу до населених пунктів здійснюватиме Національна Гвардія України, яка привезе допомогу в Слов’янськ до релігійної місії "Ковчег" (одяг, текстиль, взуття), Новолуганське (одяг, текстиль, взуття), Миколаївку (медичне обладнання та одяг). Частину гуманітарної допомоги направлять також до Луганської області.

Латвія, Естонія, Швеція та Фінляндія передали гуманітарний вантаж для мешканців Донеччини / Фото: Донецька ОДА

Заступник голови Донецької облдержадміністрації Вадим Філашкін висловив послам вдячність від місцевої влади та мешканців регіону за моральну підтримку та постійну допомогу.

Посол Естонської Республіки в Україні Каімо Кууск зазначив, що для них важливо, аби Україна була успішною і не залишалася одна у боротьбі з агресором. А посол РП в Україні Бартош Ціхоцькі підкреслив, що "для Польщі та для інших країн російська агресія порушує ті цінності, інститути демократії, які ми разом будували, і це наша спільна справа підтримувати Україну зараз".