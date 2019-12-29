У грудні Естонія виділила майже €100 тисяч на гуманітарні проєкти в Україні

Міністерство закордонних справ Естонії в грудні виділило на українські гуманітарні проєкти €95 тисяч.

Про це повідомляє газета Postimees.

"€15 тисяч від Естонії отримала некомерційна організація Donbas SOS... Також Міністерство закордонних справ виділило €50 тисяч Міжнародному комітету Червоного Хреста для врегулювання складної гуманітарної ситуації в Україні, і Естонія підтримує €30 тисяч наглядову місію Управління верховного комісара ООН з прав людини", - йдеться в повідомленні.

Як зазначається, на лінію допомоги Donbas SOS в місяць в середньому надходить 2000 дзвінків. Фінансова підтримка Естонії допомагає підтримувати роботу лінії допомоги та навчати фахівців.

За словами міністра закордонних справ країни Урмаса Рейнсалу, підтримуючи народ, свободу України, Естонія підтримує «і власну свободу».

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"Ми підтримуємо народ, який хоче жити вільно. І внаслідок цього став жертвою агресії. Я дякую всім естонським добровольцям, які цього року своїми силами та порадами допомагали українським людям", - підкреслив Рейнсалу.

Він переконаний, що підтримуючи народ і свободу України, "ми підтримуємо свободу всіх народів, зокрема й нашу власну свободу".

Як повідомляв Укрінформ, раніше, 11 грудня, на конференції з питань зовнішньої політики Литви Гітанас Науседа заявив, що Захід повинен засвоїти уроки України, Грузії та зрозуміти, Росія — довготривалий виклик безпеці для всього євроатлантичного регіону, тож санкції проти неї повинні зберігатися.