Єврокомісія вважає виправданими санкції Таллінна проти Sputnik

Єврокомісія вважає виправданими санкції Таллінна проти Sputnik

Укрінформ
Міністр закордонних справ Естонії Урмас Рейнсалу заявив, що Єврокомісія визнала доречними фінансові санкції, які Естонія застосовує до місцевої філії російської пропагандистської медіа-платформи Sputnik.

Про це повідомляє портал національного телерадіомовлення ERR.

"Хочу підкреслити, що ніяких дій з контентом цього веб-порталу не робилося. Ці фінансові санкції, за нашою оцінкою, якраз і обмежують економічну активність. Я думаю, що це виправдано. Ми поінформували юридичну службу Європейської комісії. Відповідні європейські агентства в Європейській комісії заявили, що ці кроки Естонської Республіки щодо застосування даного регламенту санкцій ЄС є доречними", - сказав Рейнсалу.

Згідно з його поясненням, фінансові обмеження, що застосовуються до Sputnik в Естонії, викликані тим, що під європейськими санкціями знаходиться Дмитро Кисельов, який "має вплив на діяльність агенції Sputnik". У свою чергу, Дмитро Кисельов, який очолює російську медіагрупу "Россия сегодня" (до якої входить Sputnik), "в дійсності є одним з центральних пропагандистів, що виправдовують агресію Росії проти України".

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Міністр додав, що естонський офіс Sputnik є однією з філій даного медіаконцерну, тому в його відношенні і застосовуються фінансові санкції. Під "фінансовими санкціями" мається на увазі в першу чергу те, що кредитні установи Естонії не відкривають для Sputnik банківські рахунки і не підтримують його платежі.

Рейнсалу також нагадав, що раніше подібні санкції застосувала Латвія: "В минулому Латвія, наприклад, з посиланням на санкції проти Дмитра Кисельова, блокувала доступ до веб-порталів Baltnews і Sputnik на території Латвії. Наскільки мені відомо, Литва, як і Естонія, наклала фінансові санкції на діяльність "Росии сегодня".

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