Єврокомісія вважає виправданими санкції Таллінна проти Sputnik

Міністр закордонних справ Естонії Урмас Рейнсалу заявив, що Єврокомісія визнала доречними фінансові санкції, які Естонія застосовує до місцевої філії російської пропагандистської медіа-платформи Sputnik.

Про це повідомляє портал національного телерадіомовлення ERR.

"Хочу підкреслити, що ніяких дій з контентом цього веб-порталу не робилося. Ці фінансові санкції, за нашою оцінкою, якраз і обмежують економічну активність. Я думаю, що це виправдано. Ми поінформували юридичну службу Європейської комісії. Відповідні європейські агентства в Європейській комісії заявили, що ці кроки Естонської Республіки щодо застосування даного регламенту санкцій ЄС є доречними", - сказав Рейнсалу.

Згідно з його поясненням, фінансові обмеження, що застосовуються до Sputnik в Естонії, викликані тим, що під європейськими санкціями знаходиться Дмитро Кисельов, який "має вплив на діяльність агенції Sputnik". У свою чергу, Дмитро Кисельов, який очолює російську медіагрупу "Россия сегодня" (до якої входить Sputnik), "в дійсності є одним з центральних пропагандистів, що виправдовують агресію Росії проти України".

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Міністр додав, що естонський офіс Sputnik є однією з філій даного медіаконцерну, тому в його відношенні і застосовуються фінансові санкції. Під "фінансовими санкціями" мається на увазі в першу чергу те, що кредитні установи Естонії не відкривають для Sputnik банківські рахунки і не підтримують його платежі.

Рейнсалу також нагадав, що раніше подібні санкції застосувала Латвія: "В минулому Латвія, наприклад, з посиланням на санкції проти Дмитра Кисельова, блокувала доступ до веб-порталів Baltnews і Sputnik на території Латвії. Наскільки мені відомо, Литва, як і Естонія, наклала фінансові санкції на діяльність "Росии сегодня".