У Мінську обговорювали додаткові ділянки розведення сил на Донбасі

Робоча група з безпеки Тристоронньої контактної групи на сьогоднішній зустрічі в Мінську продовжила дискусію щодо визначення додаткових ділянок розведення сил і засобів на Донбасі.

Про це заявила журналістам спецпредставник ОБСЄ в Тристоронній контактній групі з врегулювання ситуації на Сході України Гайді Грау, повідомляє БЕЛТА.

"Робоча група з безпеки ТКГ сьогодні на переговорах в Мінську продовжила дискусію щодо визначення додаткових ділянок розведення сил і засобів. Ця тема буде на порядку денному і на наступному засіданні", - йдеться у повідомленні.

За словами Грау, сьогодні засідання ТКГ і її робочих груп були орієнтовані в основному на імплементацію підсумків "нормандського саміту", що відбувся 9 грудня 2019 року в Парижі.

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Зокрема, оцінюючи загальну ситуацію безпеки в зоні конфлікту на Донбасі, дипломат зауважила, що кількість порушень режиму припинення вогню в січні залишається нижче середнього рівня минулого року.

"Однак кількість жертв серед цивільного населення, згідно з даними Спеціальної моніторингової місії (СММ) ОБСЄ, порівняно з кінцем минулого року зросла. Крім обстрілів, головною причиною залишаються міни", - сказала вона.

У зв'язку з цим дипломат закликала сторони вжити усіх необхідних заходів з дотримання режиму припинення вогню і посилення протимінної діяльності. Вона також наголосила на необхідності забезпечити безпеку і надійний доступ СММ ОБСЄ згідно з її мандатом.

Все це, за словами Грау, є ключовими умовами для запобігання цивільним жертвам і для мирного врегулювання конфлікту.

Новий спецпредставник ОБСЄ в ТКГ зазначила, що гуманітарна підгрупа сконцентрувалася на темі зниклих безвісти. "Досі залишається відкритим питання надання повного і безумовного доступу до всіх утримуваних осіб Міжнародному комітету Червоного Хреста, а також іншим міжнародним організаціям, як було погоджено лідерами "Нормандської четвірки", - додала дипломат.

В центрі уваги економічної робочої групи, зазначила вона, були питання водопостачання через лінію розмежування. Обговорювалися також питання виплати пенсій та мобільний зв'язок.

При цьому політична підгрупа продовжила дискусію з питань стосовно статусу окремих районів Донецької і Луганської областей, а також імплементації "формули Штайнмаєра" в українське законодавство, заявила Грау.

Наступне засідання Тристоронньої контактної групи відбудеться 12 лютого.

Як повідомлялося, в комюніке паризького саміту в нормандському форматі йшлося, що сторони вважають за необхідне запровадити "формулу Штайнмаєра" в українське законодавство відповідно до версії, погодженої в рамках Н4 і Тристоронньої контактної групи.

Верховна Рада 12 грудня 2019 року 320 голосами ухвалила зміни до Закону "Про особливий порядок місцевого самоврядування в окремих районах Донецької і Луганської областей", згідно з якими термін його дії продовжено до 31 грудня 2020 року.

Президент України Володимир Зеленський 18 грудня 2019 року підписав цей закон.