У штабі ООС розповіли про можливі три точки для розведення військ на Донбасі

Українська сторона у Тристоронній контактній групі в Мінську пропонує для другого етапу розведення сил і засобів на Донбасі три точки: контрольний пункт в’їзду та виїзду "Гнутове", залізничний міст в Станиці Луганській і Новоселівку Другу (в районі Авдіївки).

Це офіційно підтвердив Радіо Свобода заступник командувача Операції об’єднаних сил Богдан Бондар.

"Ці ділянки обиралися з урахуванням завдань, які були визначені "нормандським форматом", щоб вони давали додаткові гуманітарні можливості для місцевого населення. Можливості додаткових розгортань і роботи КПВВ, а також, з варіантом в районі залізничного мосту в районі Станиці Луганської – це можливість в подальшому відновлення залізничного сполучення. В тому числі для перевезення як пасажирів, так і різного роду гуманітарних вантажів", – розповів Бондар.

За словами військового, на ділянках, запропонованих Україною, цивільного населення, яке може після цього процесу опинитися в так званій "сірій зоні", немає.

"Все це буде відбуватися або на дорожніх коридорах або з урахуванням того, щоб населені пункти, вулиці не потрапляли на ділянки розведення", – зазначив керівник безпекової групи Тристоронньої контактної групи.

Раніше Громадське розповіло про 4 ділянки нового етапу розведення військ, на яких наполягає Україна. Йшлося про КПВВ Гнутове, Новоселівки Другої, району поблизу Авдіївки та залізничного мосту в Станиці Луганській.

16 січня речниця представника України у Тристоронній контактній групі Леоніда Кучми Дарка Оліфер повідомила, що українська сторона на засіданні в Мінську щодо врегулювання ситуації на Донбасі висловилася за проведення повторної верифікації відведення важких озброєнь та місць їхнього зберігання місією ОБСЄ та пропонує провести розведення сил та засобів на додаткових трьох ділянках.

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Наприкінці минулого року відбулося розведення сил біля Золотого на Луганщині та в районі Петрівського і Богданівки на Донеччині.

Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської окупації Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці бойовиків. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські "добровольці".

За даними ООН, від березня 2014-го до 31 жовтня 2019 року унаслідок збройного конфлікту на Донбасі загинули 13 000 – 13 200 людей.