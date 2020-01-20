Зеленський обговорив із головою ОБСЄ розширення мандату СММ на Донбасі

Президент Володимир Зеленський обговорив із прем’єр-міністром, міністром європейських і закордонних справ Албанії, чинним головою ОБСЄ Еді Рамою розширення мандату Спеціальної моніторингової місії на Донбасі.

Про це повідомляє пресслужба глави держави.

"Сторони обговорили питання розширення мандату місії ОБСЄ в Україні", - ідеться у повідомленні.

Президент, зокрема, нагадав, що на зустрічі в нормандському форматі у Парижі 9 грудня 2019 року сторони домовилися про кілька позицій щодо ОБСЄ, які допоможуть у досягненні миру на Донбасі, а саме: про цілодобову роботу СММ, дзеркальне збільшення кількості спостерігачів на контрольованій Україною території та на окупованій, а також про доступ ОБСЄ на ділянки, де не відбулося розведення сил.

"Дуже важливо – це робота ОБСЄ у форматі 24/7 на всій території Донбасу, включно зі спостереженням на українсько-російському кордоні. І вкрай необхідно, щоб там були створені умови для безпеки спостерігачів. Це важлива гуманітарна місія", – підкреслив Зеленський.

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За даними ОП, Еді Рама погодився, що такий формат допоможе отримувати більш достовірні дані спостереження, а також наголосив, що Спеціальну моніторингову місію ОБСЄ слід посилити.

Крім того, сторони обговорили економічні відносини між Україною та Албанією, зокрема співрозмовники зробили акцент на розвитку туристичної галузі та потенціалу товарообігу.

Президент також подякував Албанії за підтримку суверенітету й територіальної цілісності України.

"Для нас дуже важливо, що Албанія завжди підтримувала суверенітет і територіальну цілісність України. Дякуємо вам за це", – сказав Зеленський.

Як повідомляв Укрінформ, раніше 20 січня міністр закордонних справ Вадим Пристайко заявив, що Україна пропонує посилити діяльність Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ додатковими людськими та фінансовими ресурсами.

16 січня постійний представник України при міжнародних організаціях у Відні Євгеній Цимбалюк під час засідання Постійної ради ОБСЄ закликав посилити технічний потенціал СММ ОБСЄ для цілодобового моніторингу, забезпечивши адекватне збільшення бюджету місії.

Фото: пресслужба Президента України