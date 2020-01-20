Гончарук — голові ОБСЄ: Місія має працювати на Донбасі у режимі 24/7

Прем’єр-міністр України Олексій Гончарук обговорив із діючим головою ОБСЄ Еді Рамою збільшення фінансування моніторингової місії в Україні для забезпечення цілодобового спостереження.

Про це повідомляє Урядовий портал.

"Необхідно, аби Спеціальна моніторингова місія ОБСЄ здійснювала спостереження безпекової ситуації в режимі 24/7. Це потребує збільшення її бюджету. Ми розраховуємо, що під час головування Албанія приділить увагу просуванню цієї ідеї поміж інших держав-учасниць та ініціює проведення відповідних перемовин", - сказав Гончарук.

Він також наголосив на важливості роботи структур ОБСЄ не лише на тимчасово окупованих Російською Федерацією територіях Донецької та Луганської областей, а й у тимчасово окупованому Криму та додав: "Місія ОБСЄ повинна ефективно протидіяти злісним порушенням прав людини з боку Росії на тимчасово окупованих територіях України".

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Крім того зазначається, що під час зустрічі сторони обговорили також двосторонні відносини України та Республіки Албанія.

"Наша мета – посилення двосторонньої співпраці України та Албанії. Ми вітаємо згоду албанської сторони на відкриття на її території українського посольства та готові затвердити відповідний запит, який ми отримали минулого місяця від Албанії. Сподіваємося на відкриття посольств у найближчі місяці" , - сказав Гончарук.

Сторони також обговорили укладення Угоди про зону вільної торгівлі між Україною та Албанією. Прем’єр-міністр Албанії висловив готовність держави укласти відповідний документ.

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Як повідомляв Укрінформ, 20 січня міністр закордонних справ України Вадим Пристайко та діючий голова ОБСЄ , Прем’єр-міністр і міністр європейських та закордонних справ Республіки Албанія Еді Рама обговорили пропозицію України посилити діяльність Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ додатковими людськими та фінансовими ресурсами.

Також Пристайко обговорив із головою ОБСЄ взаємодію у рамках СММ на Донбасі та очікувані українською стороною додаткові зусилля місії.

Фото: kmu.gov.ua