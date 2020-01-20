Україна пропонує посилити місію ОБСЄ на Донбасі - Пристайко

Україна пропонує посилити діяльність Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ додатковими людськими та фінансовими ресурсами.

Про це заявив міністр закордонних справ Вадим Пристайко під час спільної з діючим головою ОБСЄ, Прем’єр-міністром і міністром європейських та закордонних справ Республіки Албанія Еді Рами пресконференції, повідомляє кореспондент Укрінформу.

“Ми звернулися з формальною пропозицією-проханням продовжити діяльність цієї місії, не тільки продовжити, але й додати можливості і людського потенціалу, і фінанси для того, щоб ця місія була ще більше ефективною, ніж попередні роки”, - сказав він.

Пристайко розповів, що обговорив із головою ОБСЄ взаємодію у рамках СММ на Донбасі та очікуванні українською стороною додаткові зусилля місії.

“Сподіваємось, цей рік ми зробимо достатньо прогресу на шляху до мирного розв’язання війни на сході України”, - підкреслив Пристайко.

Водночас він запевнив, що на переговорах з албанським колегою “не оминали складних питань взаємодії взаємовідносин з Російською Федерацією”, говорили про Донбас і Крим.