Пристайко обговорив з головою ОБСЄ причину зростання кількості обстрілів на Донбасі

Міністр закордонних справ України Вадим Пристайко обговорив з діючим головою ОБСЄ Еді Рамою посилення обстрілів позицій Збройних сил України на Донбасі і чи означає це спробу зриву Мінського процесу.

Про це Пристайко заявив на брифінгу в понеділок, 20 січня, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Ми, безумовно, стурбовані обстрілами. Ми обговорювали це з новим діючим головою ОБСЄ і що це означає взагалі – чи означає це спробу зриву (Мінського – ред.) процесу, чи це збіг фактів, що призвів до зростання обстрілів", - сказав Пристайко.

Він додав, що зараз у першу чергу необхідно посилити Спеціальну моніторингову місію ОБСЄ, стосовно її мандату, зокрема спостереження 24 години на добу та збільшення технічних можливостей, щоб фіксувати факти порушення режиму припинення вогню і вимагати його дотримання.

У цьому контексті Пристайко висловив сподівання, що це зможе привести до завершення конфлікту на Донбасі, на що всі розраховують.

"Я думаю, що буде реакція на такі обстріли з боку української сторони – ми зможемо тоді спробувати терміново зв'язатися з нашими партнерами по нормандському формату, тому що ми дійсно, так само, як і ви, бачимо, що домовленості не спрацьовують", - резюмував він.

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Як повідомлялося, діючий голова ОБСЄ, прем'єр-міністр і міністр закордонних справ Албанії Еді Рама, який перебуває з робочим візитом в Україні, планує у вівторок, 21 січня, здійснити поїздку на Донбас для ознайомлення з безпекою і гуманітарною ситуацією в зоні конфлікту.

Як повідомлялося, за минулу добу, 19 січня, окупанти на Донбасі 11 разів порушили режим припинення вогню. Один військовослужбовець Об'єднаних сил загинув.

18 січня збройні формування Російської Федерації 6 разів порушили режим “тиші”. Загинув 1 український військовий, ще 10 отримали поранення.