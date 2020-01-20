Голова ОБСЄ їде на Донбас

Діючий голова ОБСЄ, прем'єр-міністр і міністр закордонних справ Албанії Еді Рама планує у вівторок, 21 січня, здійснити поїздку на схід України для ознайомлення з безпекою і гуманітарною ситуацією в зоні конфлікту.

Про це Рама заявив на спільному брифінгу з міністром закордонних справ України Вадимом Пристайком у Києві, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Я маю надію, що погодні умови дозволяють нам здійснити запланований на завтра візит на схід України, де я на власні очі хочу подивитися, якою є безпекова та гуманітарна ситуація в регіонах, які охоплені конфліктом, а також побачити практичну цінність від діяльності СММ ОБСЄ на місцях", - сказав Рама.

Він додав, що поділяє позицію глави МЗС України щодо необхідності зміцнення місії ОБСЄ насамперед за рахунок належного бюджету та розширення її ролі за рахунок збільшення ресурсів та посилення технічного потенціалу.