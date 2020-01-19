Україна та ОБСЄ особливу увагу приділяють екології у районі проведення ООС

Українська сторона спільно з СММ ОБСЄ особливу увагу приділяють об’єктам критичної інфраструктури, робота яких впливає на рівень екологічної безпеки регіону.

Про це у суботу, 18 січня, повідомляє пресслужба ООС у Facebook.

“Українська сторона спільно з СММ ОБСЄ продовжує сприяти проведенню планових робіт на об’єктах цивільної інфраструктури Донбасу. Під особливою увагою української сторони СЦКК постійно знаходяться об’єкти критичної інфраструктури, стала робота яких забезпечує належний рівень екологічної безпеки регіону”, - йдеться у повідомленні.

Зокрема, 17 січня 2020 року представниками мобільної спостережної групи Спільного центру з контролю і координації на шламонакопичувачах І та ІІІ черги підприємства МЕТІНВЕСТ ТОВ “НВО” ІНКОР і Ко” в районі населеного пункту Залізне було забезпечено роботи з обстеження дамби та обвідної канави та прокачування спостережних свердловин з відбором проб рідин на хімічний аналіз.

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Українська сторона спільного центру з контролю та координації питань припинення вогню та стабілізації лінії розмежування сторін й надалі продовжуватиме своєчасно і якісно виконувати заходи, спрямовані на підтримання екологічної безпеки на Донбасі.