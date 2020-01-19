Бойовики розмістили 650 мін на ділянці розведення в Золотому – ОБСЄ

Безпілотник СММ ОБСЄ знову зафіксував 16 січня щонайменше 650 протитанкових мін, які належать російським збройним формуванням, у полях на південь від залізничних шляхів, а також на схід і захід від автошляху Т1316 у межах ділянки розведення у районі н.п. Золоте.

Про це повідомляється в опублікованому у суботу звіті Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ в Україні.

"16 січня БПЛА СММ середнього радіуса дії знову зафіксував щонайменше 650 протитанкових мін (за оцінкою, належали збройним формуванням) у полях на південь від залізничних шляхів, а також на схід і захід від автошляху Т1316 у межах ділянки розведення у районі н. п. Золоте (підконтрольний урядові, 60 км на захід від Луганська)", - йдеться у звіті.

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Поруч з цим, спостерігачі ОБСЄ продовжують фіксувати бойовиків з пов'язками з написом "СЦКК" на ділянках розведення сил та засобів.

"17 січня на ділянці розведення в районі н. п. Станиця Луганська (підконтрольний урядові, 16 км на північний схід від Луганська) спостерігачі бачили 6 членів збройних формувань (з нарукавними пов'язками з написом "СЦКК") між новою секцією мосту біля Станиці Луганської та блокпостом збройних формувань південніше мосту", - повідомили в СММ ОБСЄ.

Раніше повідомлялося, що окупанти обстріляли безпілотник ОБСЄ на околиці Луганська.