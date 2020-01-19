ОБСЄ зафіксувала зменшення обстрілів на Донбасі

CММ ОБСЄ констатувала у п’ятницю зменшення кількості порушень режиму припинення вогню у Донецькій і Луганській областях, якщо порівнювати з попередньою добою, зафіксувавши 70 вибухів.

Про це повідомляється в опублікованому у суботу звіті Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ в Україні.

“У Донецькій області СММ констатувала зменшення кількості порушень режиму припинення вогню, зафіксувавши також менше вибухів (40), якщо порівнювати з попереднім звітним періодом (приблизно 260 вибухів)", - йдеться у звіті.

Більшість порушень режиму припинення вогню, зокрема більшу частину вибухів, зафіксовано в районах на південний захід від н.п. Світлодарськ (підконтрольний урядові, 57 км на північний схід від Донецька) і на північно-північний схід від н.п. Широкине (підконтрольний урядові, 100 км на південь від Донецька).

"У Луганській області Місія констатувала зменшення кількості порушень режиму припинення вогню, зафіксувавши також менше вибухів (близько 30), якщо порівнювати з попереднім звітним періодом (приблизно 430 вибухів)", - повідомили в СММ ОБСЄ.

Більшість порушень режиму припинення вогню зафіксовано в районах на північ від н. п. Голубівське (непідконтрольний урядові, 51 км на захід від Луганська).

Як раніше повідомляло агентство, у п'ятницю ОБСЄ нарахувала близько 700 вибухів на Донбасі.