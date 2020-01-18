У п'ятницю ОБСЄ нарахувала близько 700 вибухів на Донбасі

Організація з безпеки та співробітництва в Європі (ОБСЄ) у п'ятницю зафіксувала на Донбасі близько 690 вибухів.

Режим тиші порушену поблизу Петрівського, повідомляється у щоденному звіті організації за 17 січня 2020 року.

ОБСЄ повідомляє про 260 вибухів у Донецькій області.

"Більшість порушень режиму припинення вогню, зокрема більшу частину вибухів, зафіксовано в районах на північ і північний захід від н.п. Дебальцеве та поблизу ділянки розведення в районі н.п. Петрівське", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що в Луганській області організація помітила 430 вибухів.

"Більшість порушень режиму припинення вогню, зокрема більшу частину вибухів, зафіксовано в районах на північний схід від н.п., а також на північ і північний схід від н.п. Голубівка", - зазначають в ОБСЄ.

Нагадаємо: у п'ятницю, 17 січня, бойовики 4 рази обстрілювали позиції Об'єднаних сил, в тому числі з міномета 120-мм калібру. Втрат немає.

Фото: ОБСЄ