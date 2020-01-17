На Донбасі за рік загинули 132 українських військових, понад 700 поранених

У період 2019-2020 років на Донбасі загинули 132 українські військовослужбовці, ще 716 були поранені.

Про це повідомляє Офіс генерального прокурора.

"Загалом упродовж 2019-2020 років через постійні атаки з боку незаконних збройних формувань на території Донецької області загинув 101 військовослужбовець, 519 дістали тяжкі поранення, у Луганській області – 31 та 197 відповідно", - йдеться у повідомленні.

У відомстві наголосили, що Офіс генпрокурора контролює перебіг розслідування та судового розгляду за кожним фактом загибелі військовослужбовців в зоні проведення ООС від обстрілів незаконних збройних формувань "ДНР" та "ЛНР".

Зокрема, за процесуального керівництва Красноармійської місцевої прокуратури слідчі Нацполіції розпочали досудове розслідування кримінального провадження, відкритого за ч. 3 ст. 258 Кримінального кодексу за фактом обстрілу бойовиками "ДНР" 15 січня 2020 року промислової зони Авдіївки, внаслідок чого загинув військовослужбовець ЗСУ.

Крім того, 16 січня 2020 року в с. Новозванівка Попаснянського району Луганської області внаслідок снайперського обстрілу з напрямку окупованого Калинового загинув військовослужбовець. Зареєстровано кримінальне провадження за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 258 КК України.

"З метою встановлення та притягнення до кримінальної відповідальності осіб, причетних до скоєння вказаних злочинів, проводяться необхідні слідчі дії", - наголосили в Офісі генпрокурора.