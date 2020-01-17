Окупанти обстріляли із 120-мм мінометів позиції ЗСУ біля Оріхового

Російські окупаційні війська пів години обстрілювали оборонців Оріхового на Луганському напрямку. Втрат немає.

Про це під час брифінгу повідомив речник Міноборони Михайло Шаравара.

“Від початку поточної доби станом на 12.00, було зафіксовано один випадок порушення режиму припинення вогню з боку збройних формувань Російської Федерації на Луганському напрямку... Бойових втрат з боку наших сил внаслідок прицільних обстрілів противника немає”, - повідомив речник.

Зокрема, за словами Шаравари, з 8.35 по 9.05 з мінометів калібру 120 мм окупанти обстріляли позиції українських захисників неподалік населеного пункту Оріхове. Окупаційні війська випустили чотири міни калібру 120 мм.