Окупанти на Донбасі гатять із артилерії і 120-мм мінометів, загинув військовий
Про це повідомляє пресцентр ООС.
“Противник обстріляв наші позиції із заборонених Мінськими домовленостями артилерійських систем калібру 152 мм та 122 мм, мінометів калібру 120 мм та 82 мм, а також гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї. Окрім цього, була присутня снайперська активність”, - йдеться у повідомленні.
Як зазначається, тричі з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї противник обстріляв захисників населеного пункту Новотроїцьке, що у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід".
Дев'ять обстрілів противник здійснив в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ", а саме:
поблизу Травневого – з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї;
два рази поруч з населеним пунктом Новотошківське – з мінометів калібру 120 мм противник випустив 18 мін та 82-мм міномету - 10 мін;
неподалік з Миронівським – зі станкового протитанкового гранатомету – 7 пострілів;
поблизу Луганського – зі станкового протитанкового гранатомету – 3 постріли та великокаліберного кулемету;
в районі населеного пункт Новозванівка – зі снайперської гвинтівки;
двічі поруч з Оріхове – з артилерійських систем калібру 152 мм - 8 снарядів та 122 мм – 10 снарядів, міномету калібру 120 мм – 9 мін та 82-мм міномету – 15 мін, а також автоматичних станкових гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї;
поблизу Зайцевого – з автоматичних станкових гранатометів та іншої стрілецької зброї.
Вчора, 16 січня, у результаті ворожих обстрілів один військовослужбовець Об'єднаних сил загинув.
“З початку цієї доби російські окупаційні війська вогневої активності не проявляли. За поточну добу втрат з нашого боку немає”, - пише штаб.
Фото: МОУ