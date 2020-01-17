Донбас: чотири порушення “тиші” - під Оріховим працювали міномети 120 калібру

У п'ятницю, 17 січня, бойовики 4 рази обстрілювали позиції Об'єднаних сил, в тому числі з міномета 120-мм калібру. Втрат немає.

Про це повідомляє пресцентр ООС у вечірньому зведенні.

"Упродовж поточної доби збройні формування Російської Федерації 4 рази порушили режим припинення вогню. Противник обстріляв наші позиції із заборонених Мінськими домовленостями міномету калібру 120 мм, а також гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї", - йдеться в повідомленні.

Зазначається. що два ворожі обстріли було зафіксовано у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід", а саме: поблизу населеного пункту Красногорівка – зі станового протитанкового гранатомету – 2 постріли;

поруч з Широкиним – з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

З міномету калібру 120 мм - 4 міни, а також гранатометів різних систем противник обстріляв захисників населеного пункту Оріхове, що в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ".

"Сьогодні, 17 січня, внаслідок ворожих обстрілів втрат серед військовослужбовців Об'єднаних сил немає", - повідомили у пресцентрі ООС.

Як зазначається, на ділянці розведення №1 ситуація залишається стабільною. Режим тиші дотримується. Перевезення населення між відновленим мостом та КПВВ "Станиця Луганська" здійснюється автобусом та двома електромобілями. Перевезено понад 4000 пасажирів.

Представники ДСНС України щоденно, з обох боків дороги, проводять обстеження місцевості на наявність вибухонебезпечних предметів. Співробітники Міжнародного комітету Червоного Хреста, у разі потреби, надають людям медичну допомогу.

На ділянках розведення №2 та №3 обстановка стабільна. Тривають заходи щодо дотримання режиму тиші.

Фото: МОУ