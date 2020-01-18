Окупанти 9 разів порушили "тишу" у зоні ООС — є поранений
Про це йдеться у ранковому зведенні штабу ООС.
"Противник обстріляв наші позиції із заборонених Мінськими домовленостями мінометів калібру 120 мм та 82 мм, а також гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї", - зазначається у повідомленні.
П'ять ворожих обстрілів було зафіксовано у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід", а саме:
- поблизу населеного пункту Красногорівка – зі станового протитанкового гранатомета – 2 постріли;
- поруч з Широкиним – з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї;
- два рази неподалік Павлополя – з міномета калібру 82 мм противник випустив 2 міни, а також гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї;
- поблизу Василівки – зі стрілецької зброї.
Три обстріли наших позицій противник здійснив у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ", а саме:
- два рази поруч з населеним пунктом Оріхове – з міномету калібру 120 мм - 4 міни та гранатометів різних систем;
- неподалік Луганського – з ручного протитанкового гранатомету – 1 постріл, великокаліберного кулемету та стрілецької зброї.
Зазначається, що 17 січня у результаті ворожих обстрілів втрат серед військовослужбовців Об'єднаних сил не було.
"З початком цієї доби російські окупаційні війська зі стрілецької зброї відкривали вогонь у бік наших позицій поблизу населеного пункту Піски. За поточну добу один український захисник отримав поранення", - додали у штабі ООС.
Як раніше повідомляло агентство, у період 2019-2020 років на Донбасі загинули 132 українські військовослужбовці, ще 716 були поранені.