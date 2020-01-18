Окупанти 9 разів порушили "тишу" у зоні ООС — є поранений

17 січня збройні формування Російської Федерації 8 разів порушили режим припинення вогню, а в ніч на 18 число вони відкривали вогонь у бік наших позицій поблизу населеного пункту Піски, внаслідок чого один український захисник отримав поранення.

Про це йдеться у ранковому зведенні штабу ООС.

"Противник обстріляв наші позиції із заборонених Мінськими домовленостями мінометів калібру 120 мм та 82 мм, а також гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї", - зазначається у повідомленні.

П'ять ворожих обстрілів було зафіксовано у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід", а саме:

поблизу населеного пункту Красногорівка – зі станового протитанкового гранатомета – 2 постріли;

поруч з Широкиним – з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї;

два рази неподалік Павлополя – з міномета калібру 82 мм противник випустив 2 міни, а також гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї;

поблизу Василівки – зі стрілецької зброї.

Три обстріли наших позицій противник здійснив у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ", а саме:

два рази поруч з населеним пунктом Оріхове – з міномету калібру 120 мм - 4 міни та гранатометів різних систем;

неподалік Луганського – з ручного протитанкового гранатомету – 1 постріл, великокаліберного кулемету та стрілецької зброї.

Зазначається, що 17 січня у результаті ворожих обстрілів втрат серед військовослужбовців Об'єднаних сил не було.

"З початком цієї доби російські окупаційні війська зі стрілецької зброї відкривали вогонь у бік наших позицій поблизу населеного пункту Піски. За поточну добу один український захисник отримав поранення", - додали у штабі ООС.

Як раніше повідомляло агентство, у період 2019-2020 років на Донбасі загинули 132 українські військовослужбовці, ще 716 були поранені.