Окупанти обстріляли позиції ЗСУ під Красногорівкою і Пісками, є поранений
Про це повідомив на брифінгу представник пресцентру Міністерства оборони України полковник Максим Праута.
“Від початку поточної доби станом на 12.30 російсько-окупаційні війська відкривали вогонь двічі на Донецькому напрямку. За наявною інформацією, в результаті сьогоднішніх ворожих обстрілів один український військовослужбовець зазнав поранення. На даний час він перебуває під наглядом лікарів в одному з військових мобільних госпіталів, стан здоров’я нашого воїна задовільний”, - сказав Праута.
Він зазначив, що вночі зі стрілецької зброї противник обстріляв військовослужбовців ЗСУ, які виконують бойові завдання біля населеного пункту Піски. Після сьомої ранку, додав Праута, з озброєння бойової машини піхоти і станкових протитанкових гранатометів окупанти тривалий час вели вогонь по опорних пунктах підрозділів Об’єднаних сил в районі Красногорівки.