Окупанти обстріляли безпілотник ОБСЄ на околиці Луганська

Бойовики російських збройних формувань у п’ятницю відкрили вогонь зі стрілецької зброї у напрямку безпілотного літального апарата СММ ОБСЄ малого радіуса дії, який здійснював політ над районами на північно-східній околиці окупованого Луганська.

Про це повідомляється в опублікованому у суботу звіті Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ в Україні.

"На північно-східній околиці Луганська вогонь зі стрілецької зброї відкрили, за оцінкою, в напрямку безпілотного літального апарата СММ малого радіуса дії 17 січня під час польоту безпілотного літального апарата (БПЛА) СММ малого радіуса дії над районами на північно-східній околиці н.п. Луганськ (непідконтрольний урядові) спостерігачі чули 25 пострілів зі стрілецької зброї орієнтовно за 0,8–1,5 км на північ", - йдеться у звіті.

За оцінкою спостерігачів, вогонь вівся в напрямку БПЛА, який пролітав приблизно за 1,2 км на північ від позиції патруля Місії.

Також зазначається, що спостерігачам вдалося успішно приземлити БПЛА та залишити небезпечний район.

Раніше спостерігачі повідомили, що зафіксували зменшення обстрілів на окупованому РФ Донбасі.