У Донецькій ОДА назвали одне з головних завдань економічного форуму у Маріуполі

Залучення інвестицій для комунального підприємства «Компанія «Вода Донбасу» стане одним з головних питань економічного форуму у Маріуполі, який відбудеться 29 жовтня.

Про це заявив голова Донецької військово-цивільної обладміністрації Павло Кириленко під час виїзного засідання Комітету з питань прав людини, деокупації та реінтеграції тимчасово окупованих територій у Донецькій, Луганській областях та Автономної Республіки Крим, міста Севастополя, національних меншин і міжнаціональних відносин у Краматорську, повідомляє сайт ОДА.

«Через обстріли, зношеність комунікацій та велику заборгованість підприємства перед постачальниками електроенергії, у Донецькій області постійно виникають випадки припинення водопостачання. Область зі свого боку робить все можливе для усунення аварійних ситуацій, проте підприємство потребує капітальних інвестицій. Залучення інвестицій для «Води Донбасу» стане одним з головних питань економічного форуму у Маріуполі», - сказав очільник області.

Директор з інвестицій та перспективного розвитку КП «Компанія «Вода Донбасу» Віктор Заводовський уточнив, що компанія розраховує залучити інвестиції для створення автономної системи енергозабезпечення з відновлювальних ресурсів, модернізації водогонів та технічного забезпечення структурних підрозділів компанії.

За його словами, дуже гострим залишається питання роботи аварійних бригад на лінії розмежування та на тимчасово окупованих територіях.

«Питання безпеки та вільного перетину лінії розмежування мають розглядатись на засіданнях РНБО та у Мінському форматі, адже від швидкої та якісної роботи аварійних бригад залежить водозабезпечення усієї області», - зазначив Заводовський.

Голова Комітету ВР Дмитро Лубінець у свою чергу наголосив, що питання стабільної роботи «Води Донбасу» є одним з пріоритетних для поточного скликання Верховної Ради та знаходиться на постійному контролі уряду та народних депутатів. Він заявив, що влада докладе максимум зусиль для якнайшвидшого подолання проблем підприєства.