Голова Донецької ОДА запевняє, що не будуватиме водовід в обхід "ДНР"

Донецька обласна державна адміністрація не планує будівництва гідротехнічних споруд в обхід окупованої території.

Про це 18 жовтня на своїй сторінці у Facebook повідомив голова Донецької військово-цивільної обласної адміністрації Павло Кириленко.

"Донецька обласна державна адміністрація не планує будівництва гідротехнічних споруд в обхід окупованій території", - зазначив очільник області, спростовуючи інформацію в місцевих ЗМІ.

Він підкреслив, що модернізація системи водопостачання області – це одне з основних завдань, і вирішуючи його, керівництво області виходить з того, що компанія "Вода Донбасу" - єдиний комплекс, єдиний виробничий і господарчий механізм.

"І Донецьк, і Маріуполь, і Макіївка, і Добропілля беруть воду з єдиного джерела - каналу "Сіверський Донець-Донбас", який бере свій початок на території Слов'янського району і проходить по всій області. В процесі модернізації компанії маємо вирішити дві основні проблеми: покращити якість води і надавати її у достатній кількості усім споживачам цілодобово", - зауважив Кириленко.

Він констатував, що орієнтовна вартість реалізації програми з модернізації - реконструкції та капремонту магістральних водогонів, насосних, фільтрувальних і каналізаційних станцій, колекторів - 7,5 млрд грн.

"Ми розуміємо, що це значні суми, але вони є фактично інвестиціями у здоров'я і добробут людей - по обидва боки тимчасової так званої лінії розмежування", - написав керівник ОДА.

Фото: dn.gov.ua