Україна проти розведення сил по всій лінії розмежування на Донбасі - Загороднюк

Україна виступає проти розведення сил по всій лінії розмежування на Донбасі, оскільки це суперечить суті Мінських угод і призведе до заморожування конфлікту.

Про це заявив міністр оборони України Андрій Загороднюк в інтерв'ю “Інтерфакс-Україна”.

"Ми виступаємо проти розведення по всій лінії, адже такий шлях є помилковим, і таким, що суперечить самій суті Мінських угод. З ким розводитися, якщо вони мають роззброюватися? Насправді є багато причин, але це основна. Це як різні треки, які не збігаються", - сказав Загороднюк.

За словами міністра, розведення по всій лінії розмежування протяжністю 410 км може тривати роки. "А як можна роками проводити розведення? Воно перейшло б у заморожений конфлікт. А нам категорично не підходить визнання замороженого конфлікту. Деякі політики говорили і нині говорять: давайте визнавати це замороженим конфліктом. Це і є неправильний шлях, тому що він фактично фіксує погодження з ситуацією, яка є зараз, і каже: ну все, це нам підходить, це нам не підходить формально, але ми погоджуємося, що нехай так воно і буде. Тоді напруга знімається, вже ніхто не говорить про повернення територій або говорить дуже мляво, і точно знімається напруга з усього міжнародного співтовариства, починає лобіюватиметься зняття санкцій, і все це триватиме десятиліття", - наголосив Загороднюк.

На думку очільника оборонного відомства, у разі виконання Мінських угод в суцільному розведенні по всій лінії немає сенсу. Він нагадав, що на сході України не було конфліктів до 2014 року, жодних переслідувань на етнічному або мовному ґрунті. “Це конфлікт, який було створено в 2014 році абсолютно штучно. Як його було створено, так само його і можна завершити. Якщо Мінські угоди виконувати, то в суцільному розведенні по всій лінії немає сенсу", - уточнив міністр.

Загороднюк повідомив, що українська сторона надала пропозиції і визначила нові ділянки розведення сил ще минулого року. Також він вкотре наголосив, що розведення може відбуватися в окремих точках лише як гуманітарна складова.

Як повідомлялося, українська сторона запропонувала представникам Тристоронньої контактної групи у Мінську чотири нові ділянки для розведення військ: у районі залізничного мосту в Станиці Луганській, поблизу Авдіївки, Новоселівки Другої та в районі пункту пропуску Гнутове.

Зі свого боку Росія наполягає на розведенні в районі населених пунктів Щастя, Веселогорівка, Розсадки, Гнутове та Широкине, а також поблизу Авдіївки.

Наступну зустріч сторони запланували на 29 січня.