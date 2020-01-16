Розведення сил на Донбасі: українська сторона наполягає на чотирьох ділянках

Українська сторона запропонувала представникам Тристоронньої контактної групи у Мінську щодо врегулювання ситуації на Донбасі чотири нові ділянки для розведення військ.

Про це hromadske повідомили в Тристоронній контактній групі в Мінську.

“Українська сторона наполягає на розведені в районі залізничного мосту у Станиці Луганській, поблизу Авдіївки, Новоселиці Другої та в районі пункту пропуску Гнутове”, - йдеться у повідомленні.

Зі свого боку, Росія наполягає на розведенні в районі населених пунктів Щастя, Веселогорівка, Розсадки, Гнутове та Широкине, а також поблизу Авдіївки.

Сторони обмінялися координатами ОБСЄ та домовилися про наступну зустріч 29 січня 2020 року.

Раніше стало відомо, що українська сторона визначилася з трьома ділянками розведення сил на Донбасі. Озвучити їх мали після узгодження з представниками Тристоронньої контактної групи у Мінську.