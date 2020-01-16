Україна в ОБСЄ: Росія продовжує шантаж, підтримуючи насильство на Донбасі

Росія продовжує використовувати свою тактику шантажу, підтримуючи насильство на Донбасі з метою примусу України до виконання поставлених Кремлем політичних вимог.

Про це заявив Постійний представник України при міжнародних організаціях у Відні Євгеній Цимбалюк під час засідання Постійної ради ОБСЄ 16 січня у Відні, повідомляє власний кореспондент Укрінформу.

"Регулярне використання забороненого "Мінськом" озброєння російськими маріонетками свідчить про подальші плани Кремля з підтримки насильства доти, допоки його політичні вимоги не будуть виконані Україною. Ця тактика шантажу застосовується протягом останніх шести років, незалежно від того, як сильно Україна виявляла свою готовність мирним політико-дипломатичним шляхом покласти край розпочатому Росією конфлікту", - заявив він.

Цимбалюк зазначив, що незважаючи на зобов’язання на найвищому політичному рівні, досягнуті під час саміту "нормандської четвірки" в Парижі, встановити всеосяжне та стале припинення вогню не вдається, наприкінці 2019 року та початку 2020 року обстріли продовжувалися.

Читайте також: Україна надала у Мінську свої пропозиції щодо розведення сил на трьох ділянках

Український дипломат поінформував іноземні делегації, що з початку 2020 року лише протягом двох тижнів на Донбасі загинули троє українських воїнів, 18 отримали поранення.

"І оскільки порушення режиму припинення вогню продовжуються, ми не бачимо готовності Росії та її незаконних збройних формувань на Донбасі до припинення насильства", - додав він.

Очільник місії України в ОБСЄ також ще раз наголосив на позиції уряду України, яка полягає в тому, що подальший прогрес у політичному врегулюванні "не може бути досягнутий, поки не буде створено необхідне безпекове середовище".