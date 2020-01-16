Україна в Мінську запропонувала наступні три ділянки для розведення військ

Українська сторона на засіданні Тристоронньої контактної групи запропонувала провести повторну верифікацію відведення важких озброєнь, створити додаткову робочу підгрупу з питань кордону та надала пропозиції щодо розведення сил на наступних трьох ділянках.

Про це повідомила у Facebook прессекретар представника України у ТКГ експрезидента України Леоніда Кучми Дарка Оліфер за результатами першого у цьому році засідання у Мінську.

"На жаль, безпекова ситуація лишається напруженою, всупереч домовленостям лідерів країн Нормандської четвірки тривають обстріли, є загиблі та поранені українські військові. Саме вирішення безпекових проблем - головне в порядку денному. Українська сторона вважає за необхідне, аби СММ ОБСЄ провела повторну верифікацію відведення важких озброєнь та місць їхнього зберігання", - зазначила Оліфер.

Вона поінформувала, що представники України також звернули увагу на невиконання пункту 4 Протоколу за підсумками консультацій ТКГ від 1 вересня 2014 року, відповідно до якого необхідно забезпечити дієвий моніторинг на українсько-російському кордоні та верифікацію з боку ОБСЄ зі створенням зони безпеки в прикордонних районах України та РФ. "Саме тому українська сторона запропонувала створити додаткову робочу підгрупу з питань кордону", - акцентувала вона.

У цьому контексті Оліфер зауважила, що, як показує практика та результати доповіді Центру з міжнародних миротворчих операцій, вибори не можуть відбуватися за відсутності необхідного безпечного оточення та дієздатних інститутів.

"Йдеться не лише про безпеку волевиявлення виборців, а й про безпечну участь усіх партій та кандидатів. Отже, вибори можна проводити тільки тоді, коли кордони держави перебувають під її повним контролем або контролем міжнародних спостерігачів... В успішних випадках врегулювання конфлікту — зокрема, в Хорватії, Боснії, Ліберії — вибори відбувалися після встановлення ефективного контролю за перетином кордону. Також міжнародний досвід проведення виборів на постконфліктних територіях свідчить, що передчасне проведення виборів та/або неналежна підготовка до них не тільки не сприяє примиренню та реінтеграції, а й може спровокувати відновлення бойових дій. Тільки повернення внутрішньо переміщених осіб і біженців у свої рідні міста і села, їхня участь у виборах здатні забезпечити довготривалий мир", - зазначила прессекретар представника України в ТКГ.

Вона повідомила, що на продовження реалізації домовленостей лідерів країн Нормандської четвірки, в безпековій підгрупі українська сторона надала свої пропозиції щодо розведення сил та засобів на наступних додаткових трьох ділянках, які було визначено Генеральним Штабом Збройних Сил України.

Під час засідання безпекової підгрупи українська сторона також поінформувала щодо плану заходів з гуманітарного розмінування на Донбасі.

В гуманітарній підгрупі підбили підсумки взаємного звільнення утримуваних осіб, яке відбулося 29 грудня 2019 року. "Робота задля подальшого звільнення людей продовжується", - поінформувала Оліфер.