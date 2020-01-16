Окупанти мінують територію між Оріховим і Золотим-5

Російсько-окупаційні війська, порушуючи Мінські домовленості, мінують місцевість у районах, прилеглих до позицій підрозділів Об'єднаних сил між населеними пунктами Оріхове та Золоте-5.

Про це повідомляє пресслужба штабу ООС з посиланням на інформацію Української сторони спільного центру з контролю та координації питань припинення вогню та стабілізації лінії розмежування сторін.

"Збройні формування Російської Федерації проводять заходи з дистанційного мінування місцевості в районах, прилеглих до позицій підрозділів Об'єднаних сил між населеними пунктами Оріхове та Золоте-5. Мінування проводиться протипіхотними мінами ПОМ-2, які мають період самоліквідації від 4 до 100 годин (в середньому 23-24 години). Для доставки міни використовується гранатомет РПГ-7 з переробленою гранатою ПГ-7. Радіус суцільного ураження становить до 16 метрів, міна спрацьовує у момент, коли людина зачепить одну із чотирьох тонких капронових ниток, завдовжки до 10 метрів кожна. Існують модифікації міни також і без самоліквідації", - йдеться в повідомленні.

Як зазначається, Українська сторона СЦКК звертає увагу цивільного населення на необхідність підвищеної пильності при пересуванні в районі проведення операції Об’єднаних сил.