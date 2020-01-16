Окупанти гатять зі 152 калібру та мінометів, загинув боєць ЗСУ

Про це повідомляє у Фейсбуці пресцентр штабу ООС.

"Противник обстріляв наші позиції із заборонених Мінськими домовленостями артилерійських систем калібру 152 мм, мінометів калібру 120 мм та 82 мм, а також гранатометів різних систем, БПЛА, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї. Окрім цього, була присутня снайперська активність", - йдеться у повідомленні.

Сім обстрілів було зафіксовано у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід", а саме: неподалік населеного пункту Піски – з гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів; поблизу Василівки – з великокаліберного кулемета; двічі біля населеного пункту Павлопіль – із БПЛА противник скинув 6 гранатометних пострілів ВОГ-17 калібру 30 мм; неподалік Авдіївки – зі снайперської гвинтівки; поблизу населеного пункту Широкине – зі станкового протитанкового гранатомета, великокаліберного кулемета та іншої стрілецької зброї; біля Невельського – з великокаліберного кулемета.

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Чотири обстріли противник здійснив у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ", а саме: поблизу Світлодарська – з міномета калібру 82 мм ворог випустив 2 міни; двічі неподалік населеного пункту Оріхове – з артилерії калібру 152 мм – 6 снарядів, 120-мм міномета – 27 мін; біля Новотошківського – з міномета калібру 120 мм – 14 мін та автоматичних станкових гранатометів.

За минулу добу, 15 січня, у результаті ворожих обстрілів один військовослужбовець Об'єднаних сил загинув.

Від початку цієї доби російські окупаційні війська з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї відкривали вогонь по захисниках Травневого.

За поточну добу втрат із боку Об'єднаних сил немає.