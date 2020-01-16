Окупанти гатять зі 152 калібру та мінометів, загинув боєць ЗСУ

Окупанти гатять зі 152 калібру та мінометів, загинув боєць ЗСУ

Укрінформ
Збройні формування Російської Федерації за минулу добу 11 разів порушили режим припинення вогню на Донбасі.

Про це повідомляє у Фейсбуці пресцентр штабу ООС.

"Противник обстріляв наші позиції із заборонених Мінськими домовленостями артилерійських систем калібру 152 мм, мінометів калібру 120 мм та 82 мм, а також гранатометів різних систем, БПЛА, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї. Окрім цього, була присутня снайперська активність", - йдеться у повідомленні.

Сім обстрілів було зафіксовано у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід", а саме: неподалік населеного пункту Піски – з гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів; поблизу Василівки – з великокаліберного кулемета; двічі біля населеного пункту Павлопіль – із БПЛА противник скинув 6 гранатометних пострілів ВОГ-17 калібру 30 мм; неподалік Авдіївки – зі снайперської гвинтівки; поблизу населеного пункту Широкине – зі станкового протитанкового гранатомета, великокаліберного кулемета та іншої стрілецької зброї; біля Невельського – з великокаліберного кулемета.

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Чотири обстріли противник здійснив у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ", а саме: поблизу Світлодарська – з міномета калібру 82 мм ворог випустив 2 міни; двічі неподалік населеного пункту Оріхове – з артилерії калібру 152 мм – 6 снарядів, 120-мм міномета – 27 мін; біля Новотошківського – з міномета калібру 120 мм – 14 мін та автоматичних станкових гранатометів.

За минулу добу, 15 січня, у результаті ворожих обстрілів один військовослужбовець Об'єднаних сил загинув.

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Від початку цієї доби російські окупаційні війська з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї відкривали вогонь по захисниках Травневого.

За поточну добу втрат із боку Об'єднаних сил немає.

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