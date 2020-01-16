Окупанти на Донбасі намагалися збити безпілотник ОБСЄ

Окупанти на Донбасі намагалися збити безпілотник ОБСЄ

Укрінформ
Спостерігачі СММ ОБСЄ зафіксували, що російські збройні формування вели вогонь із зенітної установки неподалік окупованого Золотого-5 (Михайлівки) на Луганщині.

Про це йдеться в опублікованому у середу звіті Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ в Україні.

"Приблизно за 1 км на схід від н. п. Золоте-5 (Михайлівка; непідконтрольний урядові, 58 км на захід від Луганська), прямуючи в східному напрямку, команда СММ (у складі двох автомобілів) бачила нерухому зенітну установку (ЗУ-23, 23 мм) на відстані орієнтовно 150–200 м на північ від свого місцеперебування; у двох випадках члени патруля Місії чули, як з цієї установки було здійснено сукупно 8 пострілів у північному напрямку", - йдеться у звіті.

Зазначається, що патруль СММ благополучно залишив цей район.

Крім того, окупанти обстріляли безпілотник Місії біля Шимшинівки на окупованій Луганщині.

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"Здійснюючи політ безпілотного літального апарата (БПЛА) СММ малого радіуса дії на північно-східній околиці н. п. Шимшинівка (непідконтрольний урядові, 27 км на південний захід від Луганська), члени патруля Місії чули 7 пострілів і 10 черг зі стрілецької зброї орієнтовно за 700 м–1 км на захід. За оцінкою команди Місії, вогонь вели в напрямку БПЛА, який пролітав приблизно за 1 км на захід від позиції патруля СММ. Спостерігачі благополучно приземлили БПЛА та залишили цей район", - повідомили в Місії ОБСЄ.

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