Окупанти на Донбасі намагалися збити безпілотник ОБСЄ

Спостерігачі СММ ОБСЄ зафіксували, що російські збройні формування вели вогонь із зенітної установки неподалік окупованого Золотого-5 (Михайлівки) на Луганщині.

Про це йдеться в опублікованому у середу звіті Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ в Україні.

"Приблизно за 1 км на схід від н. п. Золоте-5 (Михайлівка; непідконтрольний урядові, 58 км на захід від Луганська), прямуючи в східному напрямку, команда СММ (у складі двох автомобілів) бачила нерухому зенітну установку (ЗУ-23, 23 мм) на відстані орієнтовно 150–200 м на північ від свого місцеперебування; у двох випадках члени патруля Місії чули, як з цієї установки було здійснено сукупно 8 пострілів у північному напрямку", - йдеться у звіті.

Зазначається, що патруль СММ благополучно залишив цей район.

Крім того, окупанти обстріляли безпілотник Місії біля Шимшинівки на окупованій Луганщині.

"Здійснюючи політ безпілотного літального апарата (БПЛА) СММ малого радіуса дії на північно-східній околиці н. п. Шимшинівка (непідконтрольний урядові, 27 км на південний захід від Луганська), члени патруля Місії чули 7 пострілів і 10 черг зі стрілецької зброї орієнтовно за 700 м–1 км на захід. За оцінкою команди Місії, вогонь вели в напрямку БПЛА, який пролітав приблизно за 1 км на захід від позиції патруля СММ. Спостерігачі благополучно приземлили БПЛА та залишили цей район", - повідомили в Місії ОБСЄ.