Окупанти розмістили зенітку біля Станиці Луганської — ОБСЄ

Бойовики російських озброєних формувань розмістили на окупованій Луганщині зенітну установку ЗУ-23 південніше краю ділянки розведення сил біля Станиці Луганської.

Про це повідомляється в опублікованому у суботу звіті СММ ОБСЄ в Україні.

"9 січня за межами ділянки розведення БПЛА СММ малого радіуса дії знову зафіксував 1 зенітну установку (ЗУ-23, 23 мм) на відстані близько 150 метрів на південь від південно-східного краю ділянки розведення", - йдеться у звіті.

У Місії ОБСЄ також повідомили, що на ділянках розведення сил на Донбасі продовжують перебувати бойовики з нарукавними пов'язками з написом "СЦКК".

"Команда Місія також бачила (7 січня на ділянці розведення в районі н.п. Станиця Луганська – ред.) 6 членів збройних формувань (з нарукавними пов'язками з написом "СЦКК") між новою секцією мосту та блокпостом збройних формувань південніше мосту", - зазначається у звіті.

Крім того, 7 січня команда Місії бачила 6 членів російських збройних формувань з нарукавними пов'язками з написом "СЦКК" на південному краю ділянки розведення в районі н. п. Золоте.

Як раніше повідомляло агентство, спеціальна моніторингова місія ОБСЄ зафіксувала озброєння, розміщене з порушенням ліній відведення у непідконтрольних урядові України районах, зокрема 7 танків на вантажному поїзді, який їхав у східному напрямку в населений пункт Дебальцеве (58 км на північний схід від Донецька), а також інше озброєння у непідконтрольному урядові районі Луганської області — усе з порушенням ліній відведення.