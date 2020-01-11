Місія ОБСЄ зафіксувала танки на поїзді, що їхав в окуповане Дебальцеве

Спеціальна моніторингова місія ОБСЄ зафіксувала озброєння, розміщене з порушенням ліній відведення у непідконтрольних урядові України районах, зокрема танки на вантажному поїзді, який рухався в напрямку окупованого Дебальцевого.

Про це йдеться у щоденному звіті СММ ОБСЄ.

"Місія зафіксувала озброєння, розміщене з порушенням ліній відведення у непідконтрольних урядові районах, зокрема танки на вантажному поїзді, що рухався в східному напрямку в непідконтрольне урядові Дебальцеве", - заявили в СММ ОБСЄ.

Зокрема зазначається, що місія зафіксувала 7 таких танків на вантажному поїзді, який їхав у східному напрямку в населений пункт Дебальцеве (58 км на північний схід від Донецька), а також інше озброєння у непідконтрольному урядові районі Луганської області - усе з порушенням ліній відведення.

"Місія констатувала збільшення кількості порушень режиму припинення вогню в Донецькій області та зменшення кількості таких порушень у Луганській області, якщо порівнювати з попереднім звітним періодом", - йдеться також у повідомленні.

Повідомляється, що СММ продовжувала здійснювати моніторинг безпекової ситуації на ділянках розведення сил і засобів у районах Станиці Луганської, Золотого і Петрівського.

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У місії додали, що патрулі СММ і далі стикалася з обмеженнями свободи пересування, зокрема на блокпостах збройних формувань на півдні Донецької області.

Звіт складено на основі інформації, що надійшла від моніторингових команд станом на 19:30 9 січня 2020 року.

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