Окупанти не пустили місію ОБСЄ через блокпост поблизу Верхньошироківського

Російсько-окупаційні війська не дозволили патрулю спостережної місії ОБСЄ проїхати на тимчасово окуповану територію через блокпост біля населеного пункту Верхньошироківське.

Про це повідомляє пресслужба ООС з посиланням на інформацію української сторони СЦКК.

"Українська сторона спільного центру з контролю та координації питань припинення вогню та стабілізації лінії розмежування сторін повідомляє про чергове обмеження свободи пересування патруля СММ ОБСЄ у виконанні мандата СММ зі сторони збройних формувань Російської Федерації", - йдеться в повідомленні.

За даними звіту СММ ОБСЄ від 8 січня представники збройних формувань Російської Федерації знову відмовили патрулю Місії у проїзді на тимчасово окуповану територію через блокпост біля населеного пункту Верхньошироківське (кол. Октябр) на півдні Донецької області”, - йдеться в повідомленні.

Як зазначається, на блокпосту біля населеного пункту Верхньошироківське з початку грудня 2019 року по теперішній час представниками Місії зафіксовано 40% від загальної кількості обмежень свободи пересування патрулів Місії у зазначений район.

"Такі дії можуть мати за мету приховати заборонену діяльність збройних формувань Російської Федерації, зосередження, пересування або підготовку військ", - зазначає українська сторона СЦКК.

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В пресслужбі ООС також нагадали, що через цей блокпост здійснюється проїзд у район, у якому згідно п. 5 Меморандуму про виконання положень Протоколу за підсумками консультацій Тристоронньої контактної групи від 19 вересня 2014 року заборонено розміщувати важке озброєння і військову техніку.