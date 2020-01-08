З початку грудня окупанти понад 60 разів перешкоджали роботі ОБСЄ на Донбасі

Українська сторона СЦКК повідомила про чергові обмеження свободи пересування патрулів СММ ОБСЄ з боку РФ.

Про це повідомляє пресслужба штабу ООС.

“З початку грудня 2019 року по теперішній час СММ ОБСЄ зафіксувала понад 60 обмежень свободи пересування патрулів Місії через блокпости у зазначений вище район. Найбільше відмов та затримок у проїзді було зафіксовано на блокпостах біля населених пунктів Верхньошироківське (кол. Октябр) (25 обмежень), Заїченко (12 обмежень), Нова Мар’ївка (4 обмеження)”, - йдеться в повідомленні.

Як зазначається, у щоденному звіті від 7 січня 2020 року СММ ОБСЄ поінформувала про чергову відмову патрулю Місії у проїзді на тимчасово окуповану територію через блокпости біля населених пунктів Верхньошироківське (кол. Октябр) та Нова Мар’ївка.

“Такі дії збройних формувань Російської Федерації можуть мати за мету приховати заборонену діяльність, зосередження, пересування або підготовку військ”, - наголосили в пресслужбі.

В штабі ООС також нагадали, що згідно з п. 5 Меморандуму про виконання положень Протоколу за підсумками консультацій Тристоронньої контактної групи від 19 вересня 2014 року заборонено розміщувати важке озброєння і військову техніку в районі, обмеженому населеними пунктами Комсомольське, Кумачове, Новоазовськ та Саханка на півдні Донецької області при моніторингу ОБСЄ.