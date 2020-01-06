Спостерігачі ОБСЄ виявили понад 20 установок

Спостерігачі ОБСЄ виявили понад 20 установок "Град" на окупованій Луганщині

Укрінформ
На тимчасово окупованій території Луганської області виявлено ворожу техніку, яка знаходиться там з порушенням Мінських домовленостей.

Про це повідомляє пресцентр ООС.

На непідконтрольній урядові України території патрулем спецмісії ОБСЄ зафіксовано озброєння, яке розміщене з порушенням ліній відведення.

Зокрема, 4 січня поблизу населеного пункту Хрустальний (кол. Красний Луч) патруль СММ ОБСЄ зафіксував 22 одиниці реактивних систем залпового вогню (БМ-21 «Град», 122 мм).

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"Своїми діями збройні формування Російської Федерації вкотре демонструють небажання дотримуватись Мінських домовленостей та відверто нехтують взятими зобов’язаннями в рамках консультацій Тристоронньої контактної групи щодо відведення важкого озброєння по всій лінії розмежування сторін", - зазначила українська сторона спільного центру з контролю та координації питань припинення вогню та стабілізації лінії розмежування сторін.

Як раніше повідомлялося, російські окупанти від початку доби тричі порушили режим тиші на Донбасі. Один український військовослужбовець зазнав поранень.

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